L'ex nerazzurro Sabato: "Sarà un mercato povero, ma il Napoli è a posto"

Il Milan che farà con Leao? "E' un problema, ossia ti poni dei dubbi".

Sta per aprirsi ufficialmente il mercato di gennaio e delle possibili trattative che potranno svilupparsi ne ha parlato Antonio Sabato, ex di Torino e Inter e operatore di mercato ai microfoni di Tuttomercato: "Credo che sarà una sessione povera, caratterizzata da scambi. Non girano molti soldi, le società del resto rateizzano le tasse da pagare. In Premier è diverso e possono prendere chi vogliono. In Italia occorre investire sui giovani, altrimenti è un bagno di sangue. Ripeto, il mercato di gennaio è rischioso, non è facile trovare elementi validi. Serve soprattutto alle squadre con una situazione di classifica deficitaria e che hanno bisogno di risollevarsi".

Ci sono giocatori in scadenza...

"Sì, l'Inter ad esempio rischia di perdere Skrinar e deve trovare un'alternativa. Per l'Inter l'obiettivo Scalvini è molto interessante. Farei un grosso sacrifico per Scalvini che con Bastoni andrebbe a formare una bella difesa. Beata gioventù e sei a posto per anni".