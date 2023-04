L’ex Pazienza: “Aspetto con ansia il giorno più importante per poter gioire con i napoletani”

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Michele Pazienza, ex calciatore di Napoli e Juve

Aspetto con ansia il giorno più importante per poter gioire con i napoletani. Oggi il Napoli può fare la differenza anche in Champions: la squadra ha grandi ambizioni e voglia di emergere e poi la rosa è stata costruita benissimo perché ci sono tutti gli ingredienti per raggiungere obiettivi importanti non solo in campionato, ma anche in Champions. I giocatori per caratteristiche si sposano benissimo tra di loro e poi Spalletti ha avuto modo di conoscere la squadra che sta facendo rendere al meglio. Al di là del vantaggio in campionato, conoscendo l’allenatore, sicuramente non vorrà gestire questo vantaggio, ma cercherà di ottenere il massimo in ogni partita e credo sia l’unica strada percorribile per centrare l’obiettivo. Il fatto che le inseguitrici siano impegnate nelle coppe è un vantaggio per il Napoli, ma credo che l’input che darà l’allenatore sarà quello di ottenere il massimo in ogni gara perché vincendo i calciatori avranno l’autostima che serve per andare avanti anche in Champions.

Vincendo contro il Lecce si avranno le energie necessarie per giocare la Champions. La prestazione è fondamentale e ritrovarla permette di ritrovare anche la serenità nel gruppo, ma alla fine sono i risultati che spostano i giudizi e il Napoli deve sicuramente ripartire da una vittoria a Lecce. E’ chiaro che una sconfitta come quella contro il Milan ci può stare anche per il Napoli che sta dominando il campionato, è già successo, ma si è ripreso alla grande e credo che anche stavolta sarà così”.