L'ex Pià: "Il Napoli davanti è Osimhen dipendente. Spalletti? Determinante"

Il belga, dopo l'eccezionale ingresso in campo contro l'Udinese, avrà una nuova occasione per trascinare il Napoli.

GIOVANILI PRIMAVERA, AMBROSINO SEGNA ANCORA: AZZURRINO DECISIVO NELL'1-1 COL SASSUOLO Finisce uno a uno la sfida Primavera tra Sassuolo e Napoli. Per gli azzurrini gol del solito Ambrosino LE ALTRE DI A MILAN, MAIGNAN NON SI È ALLENATO CON LA FRANCIA: LE CONDIZIONI DEL PORTIERE Notizie poco incoraggianti per il Milan direttamente dalla Francia. Secondo quanto riportato da Le Parisien Mike Maignan non è infatti allenato a Claire Fontaine con il resto della squadra. Il portiere rossonero, in ritiro con i compagni di...