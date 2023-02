L'ex prep. atletico ricorda: "Villarreal, City, Bayern e Chelsea: che emozione in Champions"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Giuseppe Pondrelli, preparatore atletico

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Giuseppe Pondrelli , preparatore atletico: “Il cammino del Napoli in Champions League? Quando c’ero io giocammo gli ottavi contro il Chelsea che era una squadra molto più strutturata e abituata a giocare partite di quel tipo. Il nostro era un gruppo più giovane a livello di coppe europee. Fu lottata fino alla fine, andammo ai supplementari e purtroppo la squadra crollò. Per quel gruppo lì fu un grande risultato giocarsi gli ottavi di Champions League. Creò difficoltà al Chelsea che poi vinse la coppa.

Quando eliminammo il Manchester City ai gironi noi eravamo partiti in quarta fascia. C’erano Villareal, City e Bayern. La squadra fece benissimo in un girone durissimo e la differenza la fece la vittoria contro il Manchester City al San Paolo. Mazzarri? A volte gli allenatori fanno gesti particolari e quando segnarono Inler e Hamsik contro il Villareal riuscimmo a qualificarci per gli ottavi".