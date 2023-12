L'ex prep. portieri: "Meret è tra i più forti in Italia. Sbagliato metterlo in bilico"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Nuccio Papale, ex preparatore dei portieri del Napoli

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Nuccio Papale, ex preparatore dei portieri del Napoli e collaboratore storico di Mazzarri: “Juventus-Napoli quando c’ero io? Il Napoli è nato lì. Fu decisivo Datolo quella sera.

Mazzarri ha ripreso in mano la squadra dopo più di dieci anni, quindi credo che riesca a tirare fuori da questa squadra il meglio.

Un calo fisiologico dopo aver vinto un campionato c’è sempre, Mazzarri è la persona giusta per rimettere a posto la squadra. Mi sento col suo staff, con Pondrelli, non voglio disturbare Mazzarri in questo momento perché è molto impegnato e lavora h24.

Meret? In questo momento è uno dei portieri più forti che abbiamo nel nostro campionato. Ha 26 anni e ha vinto un campionato. Ci deve essere il portiere titolare e non va messo in discussione per una partita, una parata o un gol preso per un’indecisione. Poi se capita un periodo nero, ci sta far riposare un portiere per una partita. Non credo che sia il momento di fare valutazioni, Meret sta facendo il suo. Non ha influito sul risultato con l’Inter".