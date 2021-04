L'ex presidente Figc Abete: "Superlega inaccettabile, è una grave sconfitta della UEFA"

Giancarlo Abete, ex Presidente FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. "La SuperLega è inaccettabile, è da respingere. Tutto è collegato ad una situazione di grande difficoltà economica di questi club. Loro hanno fatto un'operazione fuori tempo ma necessaria prima che venisse varata la nuova Champions. Significa legittimare uno scenario che non riescono a reggere. Bisogna gestire le società in modo diverso evidentemente. I costi sono troppo elevati. Non si può parlare di certe cifre quando i mercati stanno crollando.

Napoli in SuperLega? Difficile dare dei consigli a De Laurentiis. E' una persona molto lucida che non ha necessità di consigli. Lui è sempre stato un fautore di uno scenario diverso sul profilo internazionale. Ovviamente si deve rendere conto che ci sono società che fanno da apripista. Si aprirà un dibattito senza colpi proibiti. Bisogna cercare di essere lucidi e capire come portare a casa un risultato complessivo che aiuti tutti i club. La UEFA ovviamente deve dare delle risposte. E' una grave mancanza e una sconfitta della UEFA".