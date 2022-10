L’ex Rangers Negri: “Il Napoli non può vincere la Champions, ci sono 4-5 squadre più forti”

Marco Negri, ex attaccante dei Rangers, ha parlato della sfida di domani tra Napoli e Rangers.

Di seguito le parole riportate dal portale scozzese Herald: "Il Napoli ha vinto solo 1-0 contro la Roma domenica sera. Ma la Roma è una squadra tosta. In difesa hanno giocato molto bene e la Roma non ha avuto vere occasioni da gol.

Siamo ancora all'inizio della stagione, ma penso che il Napoli possa vincere lo Scudetto. Hanno qualità in ogni ruolo, hanno tanti giocatori e un ottimo allenatore. Ogni giocatore in campo sa cosa deve fare.

Penso che l'unico problema che possa avere il Napoli è che il campionato si fermerà il mese prossimo quando si giocherà il Mondiale. È quasi come se ci fossero due stagioni in una. Quando vinci vuoi giocare ogni settimana, non vuoi fermarti. Ma per me sono i favoriti per il titolo”.

Il Napoli può vincere la Champions League per la prima volta nella sua storia? “Non credo. Credo che andranno avanti negli ottavi di finale. Ma credo ancora che ci siano quattro o cinque squadre più forti di loro in questo momento. Hanno battuto comodamente il Liverpool, ma credo ancora che Liverpool, Manchester City, PSG e Bayern Monaco siano più forti".