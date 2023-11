L'ex Real Portillo: "Osimhen tra i migliori bomber d'Europa! Cosa mi aspetto dal match col Napoli"

Lo storico ex attaccante del Real Javier Portillo, intervistato da TuttoMercatoWeb.com a Madrid nel giorno della sfida fra i blancos e il Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Lo storico ex attaccante del Real Javier Portillo, intervistato in esclusiva da TuttoMercatoWeb.com a Madrid nel giorno della sfida fra i blancos e il Napoli, ha presentato così l'imperdibile appuntamento del Bernabéu: "Mi aspetto una gara molto equilibrata e combattuta. Il Real Madrid non deve commettere l'errore di sottovalutare il Napoli, perché nonostante parta sempre favorito quando gioca al Bernabéu e in Champions League arriva a quest'incontro con numerose e pesanti assenze".

Vede il Real di Ancelotti in grado di poter competer per tutto anche quest'anno? "Il Real Madrid deve sempre competere per ogni obiettivo, lo dice la sua storia. I blancos devono essere sempre pronti a vincere, che si tratti di campionato, di Champions o di qualsiasi altra competizione".

Che idea si è fatto del Napoli qui da Madrid? "Il Napoli è il campione italiano in carica e, nonostante i recenti cambi di allenatore, resta secondo me una delle squadre più forti della Serie A. Gli azzurri negli ultimi anni hanno alzato progressivamente il livello".

Qual è il suo calciatore del Napoli preferito? "Senza dubbio Victor Osimhen, uno dei migliori centravanti d'Europa in questo momento. I suoi gol l'anno scorso hanno contribuito in modo decisivo allo Scudetto dei ragazzi di Spalletti. Mi piace molto come attacca l'area di rigore e mi piace molto la sua intensità in campo".