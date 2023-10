L'ex Real Vazquez: "In questo momento Ancelotti ha un punto debole, ecco quale"

Martin Vazquez, ex giocatore ed ex allenatore della cantera del Real Madrid, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli

Martin Vazquez, ex giocatore ed ex allenatore della cantera del Real Madrid, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Napoli-Real? Sono le due squadre favorite del gruppo, dovrebbero passare il turno, hanno cominciato bene entrambe nel proprio girone. Il Real ha sofferto con l’Union Berlino. Nella Liga ha vinto nettamente con il Girona, anche se non ha giocato benissimo concedendo troppo soprattutto nei primi minuti. La squadra difensivamente ha dei problemi. Troppi infortuni per Ancelotti, in questo momento è un punto debole del Real. Quando tu lasci però l’occasione i Blancos non perdonano. Il Napoli è una squadra in ripresa, c’è Garcia e quindi bisogna aspettare un po’ per vedere la brillantezza dell’anno scorso. Partita difficile per entrambe.

Vinicius Jr? La stagione scorsa ha giocato benissimo. Ha cominciato bene ma si è infortunato ai muscoli. Per un giocatore così esplosivo bisognerà aspettare un po’ di tempo per vederlo ritornare al massimo della forma. Rodrygo a me piace tantissimo. Ha più gol di Vinicius e secondo me sarà più determinante di Vinicius. La mia sfida al Napoli fu incredibile, nel 1987, ci ritrovammo al primo turno, giocai contro Maradona. Vederlo in campo era uno spettacolo. Il Napoli aveva Careca, Ferrara e tanti altri campioni. Fu un confronto molto difficile, all’andata vincemmo 2-0. A Napoli al ritorno trovammo un clima incredibile, fu bellisismo giocare a Napoli. Credo che la stessa atmosfera ci sarà anche stasera. Il Napoli l’anno scorso pensavo che sarebbe potuto arrivare in finale”.