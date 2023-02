L'ex Renica: "Kvaratskhelia è il miglior rigorista, lo confermerei nonostante l'errore"

L'ex difensore del Napoli Alessandro Renica ha parlato a Legends su Canale 8

TuttoNapoli.net

© foto di Lorenzo Marucci

L'ex difensore del Napoli Alessandro Renica ha parlato a Legends su Canale 8: "Rigori? Io ero il secondo dietro Diego, ne ho battuti alcuni. Kvaratskhelia per me è il migliore a tirarli, lo confermerei. Secondo me, anche se giovane, ha il sangue freddo giusto. Può capitare di sbagliare, non è chiaro quanto sia stato bravo il portiere o abbia sbagliato lui. Il suo assist a Di Lorenzo vale comunque già un 7 in pagella".