L'ex Roccati: "Con me Spalletti ebbe il coraggio di prendere un ragazzino e metterlo in campo"

A Storie di Calcio, trasmissione di TMW Radio, si è parlato della carriera di Marco Roccati, portiere cresciuto nel Ravenna e che esordì in Serie A nel 1997 con l'Empoli. La prima partita fu indimenticabile, visto che contro la Lazio parò un calcio di rigore a Giuseppe Signori, contribuendo alla vittoria della squadra toscana. Poi le esperienze con Bologna e Perugia, oltre a Dundee, Napoli e Fiorentina, prima della chiusura in Serie C.

Il primo flash sulla sua carriera? "Sono stato una persona fortunata, devo dire grazie allo sport"

E come persona a chi deve dire grazie? "Tante figure, il primo a credere in me è stato Salvatore Rampanti, ma anche diversi altri. Ho incontrato Spalletti, Novellino, Prandelli, Bonetti".

Spalletti? "E' stata la persona che ha avuto il coraggio di prendere un ragazzino e di metterlo in campo in Serie A quando lui si giocava le sue opportunità in carriera. Lui si è consacrato lì, con una grande salvezza. Lui faceva il doppio lavoro, tecnico e impiegato nell'azienda di famiglia, si giocò molto a Empoli. Sono orgoglioso di aver giocato in quella Serie A, era uno dei campionati più belli del mondo. Pregi ? E' molto intelligente, una persona scaltra, generosa. Difetto? A volte la sua personalità lo rende antipatico".