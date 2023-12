L’ex Roma Garzya: “Mi auguro una vittoria dei giallorossi, sarebbe una mazzata per il Napoli”

Luigi Garzya, ex calciatore della Roma, è stato intervistato da Centro Suono Sport durante la trasmissione “Altrimenti Ci Arrabbiamo”.



Quali problematiche ha il Napoli attuale?

“La Roma deve stare attenta, Mazzarri cambierà tanti giocatori rispetto alla Coppa Italia persa contro il Frosinone. Rientrerà Zielinski, rientrerà Anguissa, se stanno bene mentalmente sono una squadra tosta. Una vittoria della Roma sarebbe una bella mazzata per il Napoli, non solo per la classifica ma anche a livello psicologico. Mi auguro di cuore perché, se vuoi sperare di raggiungere un posto in Champions League, devi vincere sabato”.