L'ex Roma Lucchesi: "Garcia? Non basta avere spalle larghe..."

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fabrizio Lucchesi, ex direttore sportivo della Roma: "Garcia? L'eredità di Spalletti è difficile da raccogliere per chiunque, le spalle larghe non bastano. E' giusto però dargli piena fiducia, perché solo il tempo ci darà il vero responso. Gli allenatori bravi sono quelli che vincono. L'importante che Garcia vada d'accordo con De Laurentiis e che la società gli consegni una rosa altrettanto competitiva, come quella della stagione appena conclusa. Al Napoli servono certezze, soprattutto in un'annata dove cambieranno allenatore e direttore sportivo.

Osimhen? Il termine incedibile non esiste un più, tutti hanno un prezzo. A certe cifre, anche Osimhen va venduto senza pensarci. De Laurentiis non può farsi prendere per il collo, ma a volte è giusto darlo via comunque. Altrimenti si fa il male del calciatore, con dei braccio di ferro che disturbano lo stesso rendimento del ragazzo".