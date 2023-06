L'ex Roma Lucchesi: "Garcia profilo alto da grande squadra europea"

Fabrizio Lucchesi, dirigente sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live

© foto di Federico De Luca

Fabrizio Lucchesi, dirigente sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live: "Rudi Garcia è una buona soluzione per il Napoli, è un allenatore dal profilo alto, da grande squadra europea. Certo, l'eredità di Spalletti è molto gravosa e il Napoli ha raggiunto un livello molto alto. Non è poi mai facile ripetersi e continuare a vincere ma l'importante è che sia piaciuto a De Laurentiis e che il rapporto tra i due vada sempre bene. Scegliere un nuovo allenatore è difficilissimo e quindi apprezzo molto la capacità di De Laurentiis di scegliere sempre le persone giuste e avere successo.

Non è mai capitato che abbia sbagliato un colpo, il presidente, c'è da fidarsi di lui, in quanto a verifica delle giuste risorse umane della sua azienda non ha rivali. Certo, poi c'è spesso un corto circuito con l'allenatore di turno ma speriamo non accada. In conferenza mi sono piaciuti sia De Laurentiis che il tecnico, hanno avuto un profilo giusto secondo me".