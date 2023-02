L'ex Romano: "Ho qualcosa in comune con Lobotka. Osimhen? Non vale meno di 130mln"

Francesco Romano, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto a Legends, trasmissione in onda su Canale 8

TuttoNapoli.net

Francesco Romano, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto a Legends, trasmissione in onda su Canale 8: "Osimhen farà almeno un 20-25 gol, non andrà via per meno di 120-130 milioni. Lobotka? Caratteristiche diverse ma la posizione è quella, abbiamo qualcosa in comune. Mi piace molto come giocatore. Nella gara con la Roma Le difficoltà sono state evidenti, come però era evidente anche il fatto che in questo Napoli siano tutti protagonisti.