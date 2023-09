L’ex Romito: “Elmas non gioca per il contratto? Non credo a queste baggianate"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Tommaso Romito, ex difensore del Napoli.



TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Perché crede che Garcia non abbia ancora puntato su Elmas?

“Non posso dire il perché. So solo che è un giocatore validissimo che va fatto crescere nel migliore dei modi. Soprattutto va responsabilizzato e messo nelle condizioni di esprimersi appieno”.

Quanto c’è di vero nelle voci che motivano lo scarso impiego del macedone con un tentativo di persuaderlo al rinnovo del contratto?

“Non credo a queste baggianate… Una società punta anzitutto a valorizzare un calciatore. Capisco la tattica mentale, ma De Laurentiis non arriva sino a questi giochini. Non penso e non voglio pensare che sia questo il motivo dello scarso impiego del macedone. Dovrebbero essere tutti d’accordo, allenatore, direttore e presidente…”.

Con la partenza di Kim e l’arrivo di Natan il Napoli si è indebolito?

“E’ un giocatore da scoprire. Spero che lo facciano giocare subito e gli diano la giusta importanza. Perché non responsabilizzare un calciatore che ha deciso di arrivare a Napoli? Tentennare rischierebbe solo di far perdere, psicologicamente, il ragazzo. Già la gara contro il Genoa sarà delicata. Una sfida in cui il Napoli dovrà dimostrare reazione dopo la sconfitta contro la Lazio, ed in cui però Natan dovrà esordire”.

Quanto è difficile giocare a Marassi contro un Genoa alla ricerca di punti?

“Per come la vedo io, il Napoli non avrà nessuna partita facile quest’anno. Gli azzurri sono i pretendenti al titolo, con i galloni dei campioni in carica. Sono sicuro che il Genoa non sarà attendista. La squadra di Gilardino mi ha impressionato positivamente. Prevedo una gara priva di eccessivo difensivismo, in cui il Napoli dovrà dimostrare sin da subito la propria forza dopo la prima sconfitta in campionato”.

Chi farebbe giocare al posto di Politano nella sfida di Genova?

“Sarei veramente curioso di vedere Lindstrom. Ho visto alcune immagini e mi hanno impressionato il suo cambio di direzione, il suo dribbling secco… Non prendo in considerazione Raspadori, che vedo più idoneo a ricoprire la zona centrale dell’attacco. Elmas, probabilmente, è il più pronto, ma vorrei vedere all’opera il danese, anche per testarne la prontezza mentale”.