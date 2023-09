L'ex Sala: "Kvara mi somiglia, ma cerca di più il gol. Chi ha giocatore come lui vince a ogni livello"

Claudio Sala, ex centrocampista che in passato ha vestito la maglia di Genoa e Napoli, due squadre che si sfideranno domani

Claudio Sala, ex centrocampista che in passato ha vestito la maglia di Genoa e Napoli, due squadre che si sfideranno domani, ha parlato di Kvaratskhelia e Gudmundsson, giocatori in grado di fare la differenza, a Il Secolo XIX: "Nel calcio di oggi il dribbling è diventato merce preziosissima. E chi ha giocatori come Kvaratskhelia e Gudmundsson alla fine vince a tutti i livelli".

Sala prosegue: "Comprare Kvaratskhelia a 10 milioni di euro è stato un grande colpo di Giuntoli. È un giocatore che mi assomiglia per stile e modo di giocare: mi assomiglia per il modo di correre, per la finta e la controfinta, specie quando nel Torino mi cambiarono ruolo e passai da mezza punta ad ala sinistra, con la maglia numero 7. Rispetto a me cerca molto di più il gol".