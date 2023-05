L’ex Savino: “Ultimamente il Napoli fatica a segnare, ha inciso anche questo aspetto”

Alberto Savino, allenatore ed ex azzurro, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, in onda su Radio Marte

Alberto Savino, allenatore ed ex azzurro, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, in onda su Radio Marte: “Il pari di ieri ha solo rinviato la festa, tra mercoledì e giovedì sarà campione. Il Napoli è consapevole di aver già vinto lo scudetto, deve solo legittimarlo, sa quello che deve fare e non accuserà il colpo di non aver vinto ieri. Anzi un giorno di riposo concesso da Spalletti servirà per resettare e ritrovare la carica.

Napoli-Salernitana? Il Napoli non ha vinto perché è stato meno cinico dinanzi alla porta, trova ultimamente qualche difficoltà a segnare, complici anche gli infortuni in serie di Osimhen, Raspadori e Simeone. Con la Salernitana ha dimostrato comunque di stare bene, magari in questo momento è meno brillante di due mesi fa, ma ha costruito e fatto la sua partita dominante come di consueto. La Salernitana era ben messa in campo, ha giocato con le proprie armi una buona partita, difendendosi a oltranza e reagendo dopo il gol subito.

Il Napoli deve trovare alternative di gioco quando trova squadre che si difendono? Ma le ha trovate sempre, non a caso segna spesso da calcio piazzato, forse si tira troppo poco da fuori area”.