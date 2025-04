L'ex Scarlato svela: “Per tornare rinunciai a gran parte degli stipendi. Ho un rammarico…”

L'ex capitano del Napoli e oggi allenatore Gennaro Scarlato ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli in C? Tutti ci siamo messi subito in macchina per andare a giocare al Napoli, per me era un ritorno. Rinunciai a gran parte degli stipendi, ma fui contento di tornare. Poi c’è un po’ di rammarico per il fatto di non esser rimasto in azzurro.

Mora o Olivera? Tutta la vita scelgo Nicola Mora (scherza ndr.). Aveva un piede che oggi in tanti si sognano, non è un caso che a diciassette anni giocava in Serie A col Parma. Ho rapporti stretti con Nicola (Mora ndr.) ed Emanuele Calaiò perchè viviamo a Napoli. Però ho mantenuto rapporti anche con Ignoffo. Nel calcio ci sono molte amicizie di convenienza, si è spesso amici quando si gioca insieme, poi ci si allontana.

Ferlaino? Nasco con lui, ho fatto tutta la trafila con lui presidente. Aveva una passione incredibile, spesso ci rimetteva nel calcio. De Laurentiis è molto più imprenditore invece, è stato lungimirante nel fare le cose. Ha messo le pietre nel 2004 ed oggi si ritrova una società stabile, senza debiti, che può andare sul mercato e dettare legge. Ha fatto cose impressionanti, ma se dovessi scegliere uno tra i due non sarebbe facile”.