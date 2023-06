L'ex scouting del Napoli: "Un giocatore si segue per 2-3 anni. Ho una notizia su Giuntoli"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Luca Vittorini, ex scout del Napoli

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Luca Vittorini, ex scout del Napoli: “Il futuro del Napoli? Mantovani e Micheli lavorano da tantissimi anni, guardano a tutto il mercato europeo e sudamericano. Anche quando c’ero io si faceva un lavoro molto importante sulla scelta dei giocatori e soprattutto degli uomini, credo che quest’anno sia stato fatto un lavoro del genere con gente come Kim e Kvaratskhelia.

Come si arriva ad un profilo che potrebbe essere d’interesse del Napoli? Ogni società ha una sua idea di lavoro. Nel caso del Napoli so che Kim è stato proposto dall’assistente di un allenatore in Cina. Diciamo che per i calciatori arrivano le segnalazioni. Ovviamente i giocatori vanno visti sul posto anche se oggi ci sono molte società che si affidano ai numeri.

Questo tipo di lavoro non è fatto al momento, magari un giocatore lo segui anche 1/2 o 3 anni prima. Kvaratskhelia era segnalato da quasi tutti gli scouting italiani a tutte le società, poi è stato preso dal Napoli. È un lavoro di anni che va fatto sui giocatori perché poi non è detto che un calciatore vada bene per una società o per un campionato e si devono adattare.

So che il Napoli sta lavorando e continueranno a farlo anche se manca la guida tecnica. Giuntoli mi risulta sia molto vicino a firmare per un’altra società e sappiamo tutti quale. Se arriva una squadra e paga la clausola di Kim, il Napoli deve andare a sostituirlo e non sarà semplice".