L'ex sindaco De Magistris: "Stadio? Un film già visto e sentito. Con me solo disegnini..."

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli

TuttoNapoli.net

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli: “Dire che i problemi del Napoli stanno tutti nel carattere di De Laurentiis è riduttivo. L’anno scorso il giocattolo funzionava senza nessun protagonismo individuale, mentre quest’anno si è rotto in poco tempo. Chi guida questa squadra e questa società deve assumersene le responsabilità, ma le cause e i motivi non risiedono solamente nella presidenza. La lotta Champions è ancora plausibile e raggiungibile da parte della squadra, quindi deve continuare a lottare.

La questione stadio e le provocazione dello stadio ad Afragola? È un film già visto e già sentito… Chi vuole realizzare uno stadio nuovo, deve presentare una proposta con un briciolo di struttura tecnica. Non basta un disegno coi pastelli, ma serve metterci il denaro. Il pubblico deve creare le condizioni per agevolare questo tipo di investimento, ma il denaro o c’è o non c’è da parte di chi vuole realizzare il progetto. Durante i miei anni di sindaco, non ho mai visto nulla al di fuori di qualche disegnino… Mai visto un piano finanziario o che altro per uno stadio nuovo di zecca per il Napoli. Sul Maradona la si può pensare come si vuole, ma lo Stadio è della città e va tenuto come bene della città e del popolo. Fin quando l’impianto è comunale, puoi avere una voce in capitolo sulla fruizione da parte di tutti.

Se dovesse essere solo di De Laurentiis, ricordiamoci la sua visione: uno stadio per pochi, per chi ha disponibilità economica e altro ancora. Non so Manfredi che idea abbia, ma è necessario un confronto delle parti prima di partire con un progetto serio. Nella conferenza di ieri, ho rivisto tante cose vissute in prima persona. Con De Laurentiis ci sono stati tanti momenti sgradevoli, dove è andato anche sul personale, ma guardo soprattutto ai lati positivi: la convenzione, la ristrutturazione del Maradona con le Universiadi e tanto altro ancora. Abbiamo sistemato uno stadio che rischiava di non essere più accessibile alle competizioni europee, ma c’è altro lavoro da fare e qui Manfredi è fermo”.