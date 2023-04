L’ex Sosa ai tifosi: “Ognuno può manifestare come vuole, ma allo stadio si deve tifare!”

Roberto Pampa Sosa, ex azzurro, è intervenuto sul canale Twitch di Tuttonapoli. Tra i tanti temi trattati anche un passaggio sui tifosi

Roberto Pampa Sosa, ex azzurro, è intervenuto sul canale Twitch di Tuttonapoli. Tra i tanti temi trattati anche un passaggio sui tifosi: “Mi dispiace molto, bisogna sostenere la squadra fino al 96', come i napoletani hanno sempre fatto, e poi dopo si possono fare tutte le critiche. Allo stadio bisogna solo tifare. Il pubblico napoletano è tra i migliori al mondo nel sostegno, mi dispiace e spero che i problemi si possano risolvere o comunque trattarli fuori dallo stadio anche se so che forse è proprio lì che ci si può far notare. Ma lo scudetto è un grande obiettivo, manca da oltre 30 anni, e il pubblico napoletano deve essere una sola cosa con la squadra. L'obiettivo è più importante di tutto.