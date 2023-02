L'ex team manager De Matteis: "Paragonare Lobotka a Xavi e Iniesta non è una bestemmia"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Paolo De Matteis, ex team manager del Napoli

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Paolo De Matteis, ex team manager del Napoli e attuale Technical Manager della Nazionale slovacca: “Questo Napoli al di là della fazione sportiva sta incantando e piacendo a tutti, anche i tifosi delle altre squadre.

Il Napoli è una società virtuosa e questo la dice lunga perché accomuna i risultati economici a quelli sportivi. Questo è un percorso che il Napoli ha fatto già da diversi anni. Io sono arrivato con Benitez e lì c’è stato già un cambio culturale. Facevamo un gran calcio e abbiamo vinto due coppe: la Coppa Italia e la Supercoppa. La semifinale di Europa League contro il Dnipro grida ancora vendetta. Il Napoli è sempre stato nelle parti alte della classifica. Sulle partite secche Benitez era strepitoso, partite secche e finali le vinceva sempre.

Quando giochi in certi stadi e contro certi club, cresci. Anche facendo risultato si cresce, come contro il Liverpool quest’anno o contro l’Ajax. Ricordo la partita che terminò 2-2 contro il PSG. Il Napoli si è sempre fatto valere in campo europeo.

Lobotka? Lo metterei in una bolla di vetro se fosse possibile. Gli abbiamo detto scherzando di sposare più femmine slovacche possibili e fare più figli possibili.