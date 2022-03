L'ex tennista Bertolucci: "Lotta a tre per lo scudetto, ma con un ko nulla è compromesso"

Paolo Bertolucci, ex tennista, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, soffermandosi anche sulla corsa Scudetto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paolo Bertolucci, ex tennista, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, soffermandosi anche sulla corsa Scudetto: “Penso che quella per lo Scudetto sia una lotta a tre fra Milan, Napoli e Inter. Abbiamo di fronte una lotta notevole, domani sera si potrà già dire qualcosa in più. Il campionato è ancora lungo, anche in caso di una sconfitta per una delle due credo che nulla sarà compromesso. Certamente dal punto di vista morale vincere uno scontro diretto così importante sarebbe un grande passo in avanti. Finalmente dopo tanti anni abbiamo un campionato equilibrato".