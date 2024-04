L'ex tennista Nargiso: "Con Garcia avremmo più punti, Mazzarri purtroppo è un ex allenatore"

L'ex tennista napoletano Diego Nargiso è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live

L'ex tennista napoletano Diego Nargiso è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Dopo lo scudetto abbiamo tutti sperato che finalmente una società organizzata aveva iniziato un ciclo vincente. E invece questo ciclo è subito finito, con i problemi che sono sorti con gli attriti tra Spalletti e De Laurentiis, poi con il ds Giuntoli e poi aumentati con varie scelte e con l’arrivo di tre allenatori che hanno commesso errori. Secondo me, però, se fosse rimasto Garcia non saremmo a questo punto, perché poi sono state fatte scelte sbagliate: col francese avremmo avuto più punti degli attuali. Dopo sono venuti Mazzarri che, al netto di quello che ha fatto nel passato e di cui gli siamo riconoscenti, era finito nel dimenticatoio ed è ormai un ex, e Calzona, che è una persona perbene ma che fa troppe cose insieme.

Il Napoli non è il Brescia o il Parma, non può avere un allenatore a mezzo servizio. La problematica principale del Napoli nasce dalla testa, il pesce puzza dalla testa purtroppo, ma non ce l’ho in assoluto con De Laurentiis, a cui tutti dobbiamo un ringraziamento, innanzitutto per aver ripreso una squadra dal fallimento ed averla portata ai vertici europei con i conti a posto. Dobbiamo ringraziarlo per questo senza dubbi, ma forse ha bisogno ora di fare un passo indietro su alcuni aspetti societari: tocca a lui l’ultima parola ma deve lasciare ai grandi manager l’organizzazione legata alla squadra. Quest’anno ci sono stati troppi squilibri, attraverso le partenze e soprattutto i malcontenti, che hanno impattato sui rapporti tra squadra e allenatori e specie sul rendimento in campo. Il Napoli di quest’anno non ha mai avuto equilibrio, tecnico, tattico, mentale e fisico. Ora serve ricominciare per ripartire insieme alla grande".