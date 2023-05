L'ex Udinese Bertotto esalta Spalletti: "Calcio moderno, nulla a che vedere con quello italiano"

L'ex capitano dell'Udinese, Valerio Bertotto, ha parlato a Sky Sport in vista della gara del Napoli alla Dacia Arena

L'ex capitano dell'Udinese, Valerio Bertotto, ha parlato a Sky Sport in vista della gara del Napoli alla Dacia Arena, che vedrà Spalletti, suo ex allenatore, a un passo dallo scudetto: "Il Napoli di Spalletti è moderno, esprime un calcio di un certo tipo, ed è europeo. Ha poco a che vedere con il calcio italiano. Proponendo. un progetto tecnico con calciatori di un certo tipo è possibile arrivare così in alto. Merito dell'allenatore e della società".

Con Spalletti una bellissima avventura all'Udinese.

"Con Spalletti a Udine abbiamo vissuto un triennio dove abbiamo raggiunto traguardi impensabili. Siamo diventati una grande società con l'allenatore che ha messo il suggello arrivando quarto e qualificandoci per i preliminari di Champions League. Per noi era come vincere lo scudetto".