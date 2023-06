L’ex United Ferdinand: “Se Kane rifiuta, prenderei Osimhen a 150mln, nessuno come lui in giro”

L’ex bandiera dei Red Devils Rio Ferdinand ai microfoni dei media inglesi ha consigliato il suo ex club

Il Manchester United è alla ricerca di un attaccante. L’ex bandiera dei Red Devils Rio Ferdinand ai microfoni dei media inglesi ha consigliato il suo ex club: “Prenderei Kane in un batter d’occhio. Se dicesse di no, passerei dritto a Osimhen anche a 150 milioni di sterline. Guardate il mercato, chi altro c'è come lui? Non c'è nessuno già pronto. Hojlund non lo è”.