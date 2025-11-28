L'ex United Saha: "McTominay abbastanza forte per giocare nel Real, Barça o Bayern"
Louis Saha, ex attaccante tra le altre del Manchester United, è intervenuto a punditarena.com per parlare del gran rendimento di Scott McTominay con la maglia del Napoli e degli inevitabili rumors di mercato che lo vedrebbero nel mirino di tante big europee. Queste le sue dichiarazioni sul centrocampista scozzese, arrivato in azzurro proprio dai Red Devils:
"McTominay è abbastanza forte per giocare nel Real Madrid e nel Barcellona. Rumors sull'Everton? Non vedo un giocatore di questo livello andare all'Everton, mi sorprende sentire questo tipo di rumors. Credo che un ritorno in Premier League potrebbe essere adeguato per lui in futuro, ma ora non la vedo così. Credo che McTominay sia abbastanza forte per andare al Real Madrid o al Barcellona, magari anche al Bayern Monaco".
