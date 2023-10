L'ex Verona Vignola: "Napoli con problemi e Garcia in discussione, ma sarà durissima"

Beniamino Vignola, ex centrocampista dell'Hellas Verona, si è proiettato al match tra scaligeri e Napoli in un'intervista al Corriere di Verona

Beniamino Vignola, ex centrocampista dell'Hellas Verona, si è proiettato al match tra scaligeri e Napoli in un'intervista al Corriere di Verona: "Due gare durissime ma l’Hellas ha fatto vedere, con la Roma, di saper rispondere alle grandi, vincendo. Con squadre così devi essere al meglio e sperare che loro non lo siano. Il Napoli ha avuto dei problemi, Rudi Garcia è in discussione. La Juventus non sarà brillantissima sul piano del gioco ma, fatta eccezione per la gara con il Sassuolo, di errori ne fa pochi".