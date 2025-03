L'ex viola Amerini: "Palladino non entusiasma. Scudetto? Dico Napoli per un motivo"

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Daniele Amerini, ex giocatore della Fiorentina: “C’è da dire che a livello di punti non si può recriminare troppo. Secondo me la Fiorentina è un’ottima squadra, sicuramente è pronta per arrivare in Europa League, con un po’ di fortuna anche in Champions, si sta facendo un buon lavoro. Palladino non mi ha mai entusiasmato, forse anche perché Firenze è una piazza difficile.

Io ci ho giocato qui, e so che è come Napoli, come a Roma, non siamo mai contenti. Italiano non andava mai in verticale, Palladino andava troppo in verticale. Napoli? Ho visto una grande squadra sia a Firenze che con l’Inter. Favorita per lo Scudetto? Dico Napoli al 51% perché non ha le coppe e perché ha Conte“.