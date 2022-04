L'ex viola Antognoni: "Sorpreso da un azzurro. Spalletti? Ti dà qualcosa in più"

GIOVANILI PRIMAVERA, PARI CASALINGO PER GLI AZZURRINI: FINISCE 1-1 COL TORO Il Napoli Primavera ha pareggiato con il Torino per 1-1 nella 26esima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION allo stadio Arena di Cercola. Il Napoli Primavera ha pareggiato con il Torino per 1-1 nella 26esima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION allo stadio Arena di Cercola. LE ALTRE DI A SI METTE MALE PER IL GENOA: LAZIO AVANTI 2-0 ALL'INTERVALLO A Marassi Lazio avanti 2-0 sul Genoa al termine del primo tempo del lunch match della 32ª giornata di Serie A. A Marassi Lazio avanti 2-0 sul Genoa al termine del primo tempo del lunch match della 32ª giornata di Serie A.