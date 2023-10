L'ex viola Reginaldo: "Italiano ottimo allenatore, sarà gara complicata per il Napoli"

Ferreira Da Silva Reginaldo, attaccante del Real Casalnuovo ed ex Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di claudia.marrone

Ferreira Da Silva Reginaldo, attaccante del Real Casalnuovo ed ex Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante 'Il calcio della sera': “La Fiorentina sarà un avversario complicato per il Napoli, Italiano è un ottimo allenatore, con lui la viola può dare filo da torcere agli altri e lottare per il quarto posto. Possono fare benissimo anche perché sul mercato la società si è mossa con acquisti mirati. Nzola è andato alla Fiorentina per volere di mister Italiano, quando arrivi in una squadra per volere di un allenatore devi dare il massimo per non deludere le aspettative”.