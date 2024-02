L'ex Viviani su Zielinski: "E' un professionista serio! Fino alla fine darà tutto anche contro l’Inter"

L'ex allenatore in seconda del Napoli ed attuale tecnico della squadra emiratina dell'Hatta Fabio Viviani è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

L'ex allenatore in seconda del Napoli ed attuale tecnico della squadra emiratina dell'Hatta Fabio Viviani è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Negli Emirati Arabi si sta bene, perché ci sono grandissime strutture ed è un calcio in continua evoluzione. Il movimento sta crescendo anche grazie alla naturalizzazione degli stranieri, e quindi il livello anche calcistico si sta alzando ma c’è poco pubblico purtroppo.

Zielinski ha una grande professionalità, così come quella di tutti calciatori. In generale lo sfrutterei fino alla fine senza escluderlo, però è anche vero ciò che dice De Laurentiis perché bisogna valutare anche calciatori che sono già in rosa e che potrebbero essere utili in futuro visto che il polacco andrà via. Al di là dell’addio a Zielinski, che ha grande qualità, il Napoli ci ha abituato a vendere grandi calciatori ma rimanere ad ottimi livelli mantenendo la presenza nelle coppe. Credo che il nucleo del Napoli attuale sia abbastanza stabile, quindi bisogna soltanto tirare fuori il meglio dalle individualità di ognuno e peccato se non lo si farà con Zielinski in campo. Piotr ha sempre dimostrato grandissimo attaccamento alla maglia, in qualsiasi club è stato, ed ovviamente con Napoli ha avuto un rapporto speciale.

L’Inter? Giustamente i tifosi ci restano male, però sono professionisti e fanno delle scelte in base alla loro carriera. Fino alla fine Piotr darà tutto anche contro l’Inter per onorare quella che è la sua squadra attuale, ma la scelta del polacco è giusta perché va in una squadra che fa sempre la Champions League e che gioca sempre per lo scudetto. Nella squadra nerazzurra potrà innalzare la qualità della rosa, visto che Inzaghi sa dare valore al turnover e quindi utilizzare tutti i calciatori della rosa. Va in una squadra dove c’è grande competizione, ma gli allenatori hanno sempre piacere quando sia in campo che in panchina hanno tante qualità. Credo che la capacità di una squadra e dei suoi calciatori evoluti, come il Napoli, rispecchi anche la capacità di adattarsi a vari moduli e anche contro avversari diversi. Il calcio è in continua evoluzione, ed anche gli stessi calciatori hanno voglia ogni tanto di giocare in maniera diversa per potersi rigenerare quando le cose non vanno bene”.