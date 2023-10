L'ex Volpecina: "Ci eravamo illusi si potesse aprire un ciclo, sono scappati via tutti"

"Verona è un campo difficile per tutti, ma effettivamente il Napoli resta superiore e deve vincere senza problemi di sorta".



In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Giuseppe Volpecina, doppio ex di Napoli e Verona: "Vincere uno Scudetto col Napoli è ancora difficile da raccontare e trasportare a chi non c'era. Questa è una città particolare, con tifosi unici al mondo. È una piazza però che impiega poco a distruggere quanto raccolto con tanti anni di attesa e con tanta fatica. L'anno scorso abbiamo assistito ad una stagione perfetta, dove non esistevano polemiche o questioni contrattuali o di cessioni. Ci eravamo illusi di poter durare qualche anno, che si potesse aprire un ciclo... Siamo riusciti purtroppo a riformare tutto, senza capire troppo il perché. Sono scappati via tutti, da Giuntoli a Spalletti. E quando riprogrammi, non sempre viene tutto bene. Ora ne paghiamo le conseguenze. La squadra resta forte e c'è tempo per recuperare, ma bisogna darsi una mossa.

Ora non si può più sbagliare. Verona è un campo difficile per tutti, ma effettivamente il Napoli resta superiore e deve vincere senza problemi di sorta. Un passo falso al Bentegodi aprirebbe problemi seri sulla gestione e sul ciclo di Garcia. Bisogna andare lì con la giusta testa, altrimenti si rischia sul serio. Sono sicuro che il gruppo sarà carichissimo dopo due settimane di polemiche e di pressioni".