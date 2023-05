L’ex Zola: “La festa Scudetto del Napoli è stata una delle cose più belle della mia vita”

Gianfranco Zola, ex numero 10 del Napoli, ha parlato alla trasmissione “Legends – Ci vediamo a Napoli”, produzione a cura Nexting e in onda su Napflix (Canale 86) e Canale 8

Gianfranco Zola, ex numero 10 del Napoli, ha parlato alla trasmissione “Legends – Ci vediamo a Napoli”, produzione a cura Nexting e in onda su Napflix (Canale 86) e Canale 8: "Il Napoli ha vinto con grande stile, la squadra si è fatta ammirare in Italia e all'estero. In Italia non ho visto fare a nessuno le cose ha fatto il Napoli, solo a poche squadre in Europa. Questo la dice lunga. Maradona sarebbe stato molto orgoglioso per questa vittoria. Tante squadre hanno vinto ma alcune si caratterizzano per le vittorie ma pure per come vincono. Di questa squadra si parlerà soprattutto per come ha vinto.

Cosa è mancato in Champions? Questa è una competizione nella quale i risultati dipendono da diversi fattori. Puoi fare una grandissima stagione e poi alla fine hai uno scadimento di forma o gli infortuni, anche perché il valore dall'altra parte è molto alto. Questo è successo al Napoli: il calo di forma, l'infortunio di Osimhen, non è stato il vero Napoli nei quarti di finale.

Arbitri? Variabili impazzite ma non penso che abbiano danneggiato volontariamente il Napoli. Specialmente quello dell'andata non è stato all'altezza, non bisogna però sminuire nemmeno la prestazione del Milan. Il Napoli ha deciso di avere sempre un atteggiamento tattico spregiudicato, a volte rischiando. Il rischio però è anche una delle forze di questa squadra, su 10 partite 8 te ne vanno bene. Se cambiasse l'atteggiamento non sarebbe lo stesso Napoli.

Festa del Napoli? Ho visto tutto, il mio avvocato mi ha detto di aver ballato e festeggiato fino a quando ha avuto forza. E' stata una delle cose più belle della mia vita. Vedere la festa di quella gente, che noi abbiamo contribuito a rendere così, è stata una gioia immensa".