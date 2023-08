L’idea dell’ex Donadoni: “Penale Spalletti? Magari con due amichevoli a Napoli..."

Ospite di Radio Anch'io lo Sport, Roberto Donadoni, ex ct della Nazionale azzurra, si sofferma sulla nomina di Luciano Spalletti a ct dell'Italia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ospite di Radio Anch'io lo Sport, Roberto Donadoni, ex ct della Nazionale azzurra, si sofferma sulla nomina di Luciano Spalletti a ct dell'Italia: "Sono convinto che la scelta della Nazionale di prendere un allenatore come Spalletti sia stata una soluzione intelligente. Ora diamogli spazio e tempo per lavorare. La Nazionale credo sia un motivo di orgoglio per chiunque faccia questo mestiere, io ho avuto questo privilegio e so cosa significa, con tutte le difficoltà, rappresentare la propria nazione. Gli faccio un grande in bocca al lupo".

Sulla penale: “Il presidente De Laurentiis ha una forma mentis sui contratti tutta sua. Io non credo proprio che la scelta di Luciano sia concorrenziale al Napoli. Ovviamente non conosco nel merito gli accordi presi fra il tecnico e la società. Immagino, però, che con uno sforzo da entrambe le parti si possa trovare un compromesso per i benefici della Nazionale. Magari due amichevoli da giocare al Maradona potrebbero essere una buona idea”.