L'idea di Bergomi: "Del Piero sarebbe l'uomo perfetto per la presidenza FIGC"

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - "Alex lo conosco bene perché lavoriamo insieme a Sky. So qual è il suo pensiero, so come vede il calcio, è un ragazzo preparato, ha voglia di far bene. Se fosse cosi' sarebbe ottimo, perché sono personaggi di spessore e di cultura". Lo ha detto Beppe Bergomi, campione del mondo nell'82, a margine del premio Beppe Viola, sulla possibile candidatura di Alex Del Piero alla presidenza della Figc. "Sarebbe perfetto. La accoglierei bene, a 50 anni è pronto", ha concluso l'ex difensore (ANSA).