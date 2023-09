L’idea di Cagni: “Per giudicare il Napoli di Garcia ci vogliono due mesi”

Gigi Cagni, allenatore, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/tv

Gigi Cagni, allenatore, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/tv: “Non sono sorpreso dalla partita del Napoli, non si può valutare una squadra nelle prime 5-6 partite e vi spiego perché: preparazione atletica, mercato sempre aperto, all’inizio è impossibile di avere continuità ed intensità nei 90 minuti. Se il Napoli contro la Lazio ha fatto praticamente solo il primo tempo vuol dire che ha lavorato in maniera di diversa. Oltretutto la lazio veniva da due ko di fila, se guardo la classifica il Lecce è quarto. E’ presto.

Il discorso più importante da fare è che bisogna allenare la condizione psicofisica. Non puoi arrivare al top dopo tre partite, se fai una preparazione di quelle “pesanti”. Se non hai ossigeno non ragioni, non ce la fai ed è la spiegazione per cui il Napoli nel secondo tempo è sembrato una squadra che non sapesse cosa fare.

La programmazione precampionato è stata completamente diversa, poi è stato cambiato allenatore, per dare un giudizio più concreto ci vogliono almeno due mesi, dopo che il Napoli avrà incontrato altre squadre tra campionato e Champions. Poi sarà importante il confronto tra allenatore e giocatori”.