L'idea di Corbo: "Kvara ancora sotto choc per il furto, bisogna capire cos'è successo!"

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre: “Napoli-Juventus? Credo che le attese siano uno dei momenti più suggestivi del calcio. E' una sorta di viaggio questo avvicinamento al traguardo di venerdì. Questo è un Napoli in rimonta: ha cominciato male con l'Inter e poi ha dato segni di ripresa a Genova contro la Sampdoria. La Juventus si gioca tutto al termine di una lunga, faticosa e sofferta cavalcata. Credo che se il Napoli sarà quello che ricordiamo, e che sta tornando ad essere, il match sarà segnato per la Juve.