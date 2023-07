L'idea di D’Agostino: “Per sopperire all’addio di Kim prenderei due difensori”

Gaetano D’Agostino, allenatore ed ex calciatore, tra le altre, di Roma e Udinese, ha parlato a Kiss Kiss Napoli

Gaetano D’Agostino, allenatore ed ex calciatore, tra le altre, di Roma e Udinese, ha parlato a Kiss Kiss Napoli: “Giuntoli, Spalletti e Kim sono stati la spina dorsale del Napoli. Se dovessi scegliere tra i tre quale sarà l’assenza più pesante direi quella di Giuntoli. Prendere un direttore sportivo che possa fare meglio di Giuntoli non è facile. Non bisogna sbagliare gli acquisti. Per sopperire all’addio di Kim prenderei non uno ma due difensori”.