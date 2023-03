L’idea di De Maggio: “Inviterei anche Higuain alla festa Scudetto del Napoli”

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli ha parlato il direttore Valter De Maggio:

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli ha parlato il direttore Valter De Maggio: “A me piacerebbe molto se De Laurentiis invitasse alla festa Scudetto tutti i suoi tecnici: Ventura, Reja, Donadoni, Mazzarri, Sarri, Benitez, Ancelotti e Gattuso. Tutti insieme per celebrare il Napoli di Spalletti. Mi piacerebbe vedere anche il Pocho, Cavani, Hamsik, tutti quelli che in questi 18 anni hanno contributo a realizzare questo sogno. Io inviterei anche Higuain, tutto ciò che ha fatto parte della storia di questi 18 anni per dire grazie a tutti”.