L’idea di Orsi: “Serve più un vice Lobotka che un alter ego di Gabri Veiga”

Nando Orsi, allenatore ed opinionista Sky, è intervenuto nel corso di Forza Napoli Sempre, in onda su Radio Marte: “Caso Veiga, mercato del Napoli deludente? È un mercato mirato ad integrare alcuni giocatori: Natan secondo me è bravo, Cajuste ha alcune caratteristiche sovrapponibili a quelle di Anguissa, pur essendo meno forte, però penso che possa giocare alcune partite. Ad oggi il Napoli per me parte sempre favorito.

Servirebbero rinforzi di maggiore peso? I tifosi parlano di rinforzarsi, ma in che reparto? Kim e Kvaratskhelia l’anno scorso non godevano della fiducia dei tifosi, poi hanno dimostrato sul campo chi sono. Non si può non giudicarli all’altezza solo perché non li si conosce, magari saranno utili nel momento giusto. Non penso che il Napoli potesse ambire ad acquistare il centrale del Real Madrid. Natan imposta, è veloce: sarà il campo a decidere quel che sarà.

In caso di addio di Gaetano e Demme? Servirebbe un altro centrocampista. Serve a mio parere più un vice Lobotka, che potrebbe aver bisogno di rifiatare in alcuni momenti della stagione, più di un alter ego di Veiga sfumato”.