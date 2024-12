L'indiscrezione di Alvino: "Il Napoli per gennaio pensa a ricoprire un altro ruolo"

Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, per parlare di mercato e del lavoro della dirigenza in vista del mercato di gennaio: “L’attenzione è focalizzata sul difensore, ma da qualche giorno il Napoli si sta muovendo anche su una mezzala. Dorgu? E’ un’operazione che si potrebbe iniziare a fare adesso per poi concretizzarla a giugno”.

