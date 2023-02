L'interista Altobelli: "Complimenti al Napoli, ma Inzaghi poteva restare agganciato"

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante dell'Inter, Alessandro Altobelli ha fatto il punto sulle chance dei nerazzurri

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante dell'Inter, Alessandro Altobelli ha fatto il punto sulle chance dei nerazzurri di poter dare ancora fastidio al Napoli per lo scudetto: "L'Inter ha lasciato troppi punti per strada, soprattutto in trasferta dove ha ballato troppo in fase difensiva. E parlo di lavoro di squadra, non è colpa dei portieri o dei difensori. Poi è chiaro che per tornare a lottare per il titolo sarà importante vedere come verrà sostituito Skriniar.