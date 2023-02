L'interista Amadeus ci crede: "Il Napoli ha una continuità incredibile, ma non è ancora finita"

"Si deve soffrire sempre, ma ci sono dei momenti in cui questa Inter è la più forte in assoluto".

Amadeus, conduttore del Festival di Sanremo e grande tifoso dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita della sfida vinta dai nerazzurri contro l'Udinese: "Passare da Sanremo a San Siro è sempre una gioia. Si deve soffrire sempre, ma ci sono dei momenti in cui questa Inter è la più forte in assoluto: in altri momenti si perde, ma secondo me rimane comunque la squadra più forte".