L'interista Amadeus: “Prenderei subito McTominay e Lobotka, mi piacciono molto”

Amadeus è intervenuto a Televomero a Il Bello del Calcio. Il presentatore è un grande tifoso dell'Inter e ha commentato così la lotta scudetto e non solo: "Credo che l'Inter in questo momento abbia la possibilità di giocare molto forte un tempo e il Napoli deve fare il tifo per l'Inter in Champions. Non è vero che l'Inter ha due squadre.

Ne ha una e alcuni dei titolari sono stanchi e chi lo sostituisce non è come i titolari. L'Inter col Napoli ha giocato bene solo il primo tempo ma me l'aspettavo. Nella ripresa ha giocato solo il Napoli.

Champions o scudetto? Se proprio si può vincere un solo titolo, facciamo Champions all'Inter e campionato al Napoli.

Un giocatore che ruberei al Napoli? Non Lukaku, visto che sono soddisfatto di Lautaro e Thuram. Il belga è un giocatore perfetto per Antonio Conte. Mi piacciono molto McTominay, che prenderei subito, e Lobotka”.