L'interista Biasin ammette: "Napoli meritava i tre punti, occhio al nuovo motto di Conte"

"Napoli eccellente nel big match del Maradona contro i campioni d’Italia"

"Napoli: occhio al nuovo motto di Conte". Così scrive Fabrizio Biasin sul tecnico del Napoli nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "Napoli eccellente nel big match del Maradona contro i campioni d’Italia: la squadra di Conte ha sfoderato una prestazione con i fiocchi, avrebbe meritato i tre punti e attraverso le parole del suo tecnico lancia il guanto di sfida: “Se vogliamo possiamo. Dipende da noi”. Non si nasconde più, Antonio, e francamente fa benissimo.

Chiusura sull’Inter, che oggi gioca una partita mica tanto banale. “I ragazzi conoscono il valore di questa sfida: a Rotterdam dobbiamo fare una grande gara”. Inzaghi in emergenza chiede ai suoi di far fronte alle difficoltà, ovviamente ricorrendo alle certezze di sempre. Ed è anche per questo che il tecnico nerazzurro, pur in assenza di esterni, sceglie di disporsi ancora con il 3-5-2, avanzando Bastoni sulla linea a cinque e chiedendo al giovanotto di scivolare all’indietro quando sarà il Feyenoord a tenere palla. I nerazzurri sono stanchi? Eccome, e non potrebbe essere altrimenti. Questo può e deve diventare un alibi? Mai e poi mai".