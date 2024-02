L’interista Biasin: “Inzaghi massima espressione di calcio fluido, come il Napoli l’anno scorso”

Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi di Libero e noto tifoso interista, ha parlato ai microfoni di TvPlay

TuttoNapoli.net

Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi di Libero e noto tifoso interista, ha parlato ai microfoni di TvPlay: “E’ difficile capire che tipo di calcio gioca Inzaghi. Si schiera col 3-5-2 ma la verità è che non esistono ruoli fissi per i giocatori. A un certo punto contro l’Atletico Madrid abbiamo visto Bastoni e Pavard fare gli esterni o buttarsi nell’area avversaria, oppure De Vrij nel ruolo di seconda punta. Io credo che il suo calcio sia la massima espressione del calcio fluido in Europa. Come lo è stato il Napoli nella scorsa stagione”.