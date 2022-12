L’interista Biasin: “Vi dico il giocatore che toglierei al Napoli”

"Al Napoli toglierei Lobotka, perché è il giocatore chiave di questa squadra. Spalletti ha fatto un po’ come con Brozovic all’Inter.”



A Radio CRC , nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete” , è intervenuto Fabrizio Biasin , capo dei servizi sportivi di Libero e giornalista di dichiarata fede interista: “L’assenza di Brozovic e De Vrij pesa, ma l’Inter ha trovato una soluzione con Chala nella posizione di Brozo e lo stesso Acerbi ha dimostrato di saper fare quel ruolo. Sono curioso di sapere cosa succederà a Lautaro, se tornerà in forma avrà la sua maglia da titolare.

La partita è più decisiva per l’Inter, perché il Napoli ha acquisito un margine che permette di ammortizzare anche una non vittoria. In caso di mancata vittoria, l’Inter può dire addio ai sogni di gloria nonostante manchino molte partite.

