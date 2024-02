L’interista Biasin: “Zielinski è un colpaccio a zero, l’arma prediletta di Marotta e Ausilio”

Nel suo editoriale per l'Interista, sito di riferimento dei tifosi nerazzurri, il capo dei servizi sportivi di Libero Fabrizio Biasin scrive

Nel suo editoriale per l'Interista, sito di riferimento dei tifosi nerazzurri, il capo dei servizi sportivi di Libero Fabrizio Biasin scrive: “Il Napoli ha escluso dalla lista Champions Zielinski. Il polacco - non è un mistero - vestirà il nerazzurro a partire dalla prossima stagione, con lui bomberone Taremi. Trattasi di due colpacci a parametro zero (commissioni escluse), l’arma prediletta del tandem Marotta-Ausilio per tenere i nerazzurri a livello anche in assenza di grano sonante”.